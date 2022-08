Oranje krijgt in Rotterdam cricketles van Pakistan

Goed beschouwd was de wedstrijd al na twintig geworpen ballen geen wedstrijd meer. Nadat Oranje-captain Scott Edwards de toss had gewonnen en verkoos te gaan batten, raasden de Pakistaanse openingsbowlers als een tornado door de kop van de Nederlandse battingorder.

De ervaren fastbowler Haris Rauf en het 19-jarige supertalent Naseem Shah veroverden in no-time de dure wickets van de Vikram Singh (1), Max O’Dowd (1) en Wesley Barresi (3). Het kwartet batsmen uit de middle order, Bas de Leede, Tom Cooper, Edwards en Teja Nidamanuru, wachtten vervolgens de loodzware taak om er nog wat van te maken.

Oliedom schot

Dat lukte aanvankelijk vrij aardig, mede door de harde slagen van Cooper, goed gesteund door De Leede. Maar nadat Cooper (66 runs) met een oliedom schot van de backfoot zijn wicket had ingeleverd bij spinner Nawaz, kwam De Leede er moederziel alleen voor te staan. Het grote talent had wellicht zijn eerste ’honderd’ kunnen maken in de Super League, maar bleef in het tweede deel van zijn innings, bij een totaal gebrek aan steun van zijn collega’s, op 89 runs (not out) steken. Wel sloeg de kersverse speler van Mumbai Indians nog even drie zessen.

De ene na de andere batsman van de thuisploeg leverde zijn wicket kinderlijk in óf was te veel onder de indruk van het geweld én de spinbowling van de Pakistaanse aanval. Terwijl de droge en trage pitch gemaakt leek voor een hoge score. Maar niets bleek minder waar: op 186 was Oranje all-out.

Kwaliteit

Zoals te verwachten hadden de Pakistani weinig moeite om dat totaal te passeren, ook al verloren de Aziaten in de tweede over van Vivian Kingma achtereenvolgens Fakhar Zaman (3) en Imam-ul-Haq (10). Er bleven echter genoeg kwaliteitsbatsmen over om het klusje te klaren.

En zulks geschiedde. Captain Babar Azam (57) en wicketkeeper Muhammad Rizwan (69 not out) zetten de Pakistani weer op het goede spoor, waarna Rizwan de zege samen met Agha Salman (50) al in de 34e over 3 fluitend veiligstelde. Zondag wacht op het complex van het Rotterdamse VOC het derde en laatste duel uit de serie.