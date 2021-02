Statistieken: Ajax loopt steeds verder uit in Eredivisie

Ajax heeft de leiding in de Eredivisie nog steviger in handen gekregen. De koploper won zaterdagavond de uitwedstrijd bij Heracles Almelo met 2-0 en profiteerde zo van het gelijkspel eerdern op de dag van PSV in Den Haag (2-2).

Ajax heeft nu een voorsprong van 6 punten op de belangrijkste concurrent uit Eindhoven, die ook nog eens een duel meer heeft gespeeld.

Davy Klaassen opende de score in de 14e minuut op aangeven van Sébastien Haller. Klaassen leverde op zijn beurt in de 79e minuut de assist op de 2-0 van Haller.

Volg alle duels in de Eredivisie dit weekeinde hier op de voet met statistieken, tussenstanden en alle rangen en standen

Eerder won FC Groningen dankzij een treffer van Jørgen Strand Larsen met 1-0 van PEC Zwolle. De bezoekers eindigden het duel door een rode kaart voor Pelle Clement met tien man.

Fortuna Sittard nam drie punten mee van Het Kasteel, waar de ploeg van Sjors Ultee Sparta met 1-2 versloeg. Op de openingsgoal van Lisandro Semedo had Sparta via Danzell Gravenberch nog een antwoord, op de tweede Limburgse goal van Sebastian Polter niet meer.

Vrijdag 12 februari

RKC Waalwijk - FC Emmen: 1-0

Zaterdag 13 februari

FC Groningen - PEC Zwolle 1-0

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 1-2

ADO Den Haag - PSV 2-2

18.45 uur: Heracles Almelo - Ajax 0-2

Zondag 14 februari

12.15 uur: AZ - SC Heerenveen

14.30 uur: Feyenoord - Willem II

14.30 uur: FC Utrecht - VVV Venlo

16.45 uur: Vitesse - FC Twente