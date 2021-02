Statistieken Eredivisie: Ajax loopt weer uit op PSV, goede zeges Feyenoord en AZ

Volg alle duels in de Eredivisie dit weekeinde hier op de voet met statistieken, tussenstanden en alle rangen en standen

Feyenoord won zondagmiddag zonder te veel problemen van Willem II. De Tilburgers boden een helft goed partij, maar ging met 5-0 onderuit in de Kuip.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat Ⓒ ANP/HH

Ondertussen zegevierde FC Utrecht met 3-1 tegen VVV-Venlo, waar Giorgos Giakoumakis wel zijn 22e treffer van het seizoen maakte.

Verder lijkt Vitesse de weg helemaal kwijt. In eigen huis verloor het voor de derde keer in vier wedstrijden. FC Twente was met 0-2 te sterk.

AZ rekende eerder op zondag al af met SC Heerenveen, waarbij Lasse Schöne wel een scorende rentree in de Eredivisie beleefde: 3-1.

Lasse Schöne wacht af wat Yukinari Sugawara gaat doen. Ⓒ ANP

Ajax profiteerde zaterdag optimaal van de misstap van PSV. De Eindhovenaren kwamen in Den Haag niet verder dan 2-2 bij ADO, terwijl de Amsterdammers later die dag met 2-0 van Heracles Almelo wonnen.

FC Groningen won dankzij een treffer van Jørgen Strand Larsen met 1-0 van PEC Zwolle. De bezoekers eindigden het duel door een rode kaart voor Pelle Clement met tien man.

Fortuna Sittard nam drie punten mee van Het Kasteel, waar de ploeg van Sjors Ultee Sparta met 1-2 versloeg. Op de openingsgoal van Lisandro Semedo had Sparta via Danzell Gravenberch nog een antwoord, op de tweede Limburgse goal van Sebastian Polter niet meer.

Vrijdag 12 februari

RKC Waalwijk - FC Emmen: 1-0

Zaterdag 13 februari

FC Groningen - PEC Zwolle 1-0

Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard 1-2

ADO Den Haag - PSV 2-2

Heracles Almelo - Ajax 0-2

Zondag 14 februari

AZ - SC Heerenveen 3-1

Feyenoord - Willem II 5-0

FC Utrecht - VVV Venlo 3-1

Vitesse - FC Twente 0-2