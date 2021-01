Atalanta met invaller Marten de Roon ten koste van Lazio naar halve finale beker

In de eerste helft werd al vier keer gescoord. Berat Djimsiti opende in de 7e minuut de score voor Atalanta. Lazio maakte via Vedat Muriqi gelijk en kwam via Francesco Acerbi op voorsprong. De 2-2 kwam op naam van Ruslan Malinovskii.

Atalanta moest vanaf de 54e minuut met een man minder de wedstrijd vervolgen na een rode kaart voor de Argentijn Jose Luis Palomino. Kort daarna maakte Aleksei Mirantsjoek de 3-2. Atalanta had via Duvan Zapata zelfs nog een keer kunnen scoren, maar hij miste een strafschop.

Marten de Roon startte op de bank en kwam kort na de 3-2 in het veld. Hans Hateboer ontbrak wegens een voetblessure. Sam Lammers bleef op de reservebank zitten. Dinsdag bereikte Internazionale als eerste de halve finales.