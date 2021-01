Teruggekeerde Matthijs de Ligt met Juventus makkelijk langs SPAL

Matthijs de Ligt begon weer in de basis bij Juventus. De verdediger doorstond een besmetting met het coronavirus en mocht afgelopen weekeinde al even invallen in de competitiewedstrijd tegen Bologna. Tegen SPAL speelde de international van Oranje de hele wedstrijd mee.

Alvaro Morato bracht Juventus op voorsprong. Hij benutte de strafschop die de scheidsrechter toekende na een overtreding op Adrien Rabiot. Na ruim een half uur stond het 2-0: Gianluca Frabotta schoot raak op aangeven van Dejan Kulusevski. Diep in de tweede helft verdubbelde de ’Oude Dame’ de voordelige marge via doelpunten van Kulusevski en Federico Chiesa.

Atalanta ook naar halve finale

Atalanta heeft de halve eindstrijd in het Italiaanse bekertoernooi gehaald. Het elftal van trainer Gian Piero Gasperini won woensdag met 3-2 van Lazio.

In de eerste helft werd al vier keer gescoord. Berat Djimsiti opende in de 7e minuut de score voor Atalanta. Lazio maakte via Vedat Muriqi gelijk en kwam via Francesco Acerbi op voorsprong. De 2-2 kwam op naam van Ruslan Malinovskii.

Berat Djimsiti heeft gescoord voor Atalanta. Ⓒ ANP/HH

Atalanta moest vanaf de 54e minuut met een man minder de wedstrijd vervolgen na een rode kaart voor de Argentijn Jose Luis Palomino. Kort daarna maakte Aleksei Mirantsjoek de 3-2. Atalanta had via Duvan Zapata zelfs nog een keer kunnen scoren, maar hij miste een strafschop.

Marten de Roon startte op de bank en kwam kort na de 3-2 in het veld. Hans Hateboer ontbrak wegens een voetblessure. Sam Lammers bleef op de reservebank zitten. Dinsdag bereikte Internazionale als eerste de halve finales.