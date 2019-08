Goals Ihattaren niet genoeg voor zege Jong PSV

Mohamed Ihattaren scoorde twee keer voor Jong PSV en draaide daarmee eigenhandig de door Jong PSV opgelopen achterstand om in een voorsprong. De 17-jarige middenvelder werd in de rust gewisseld, waarschijnlijk omdat hij donderdag in de selectie van het eerste elftal voor het Europese duel met FK Haugesund zit. Abdulsamed Abdullahi had op prachtige wijze de score voor FC Den Bosch geopend.

Rode kaart

Jong PSV speelde zo’n veertig minuten met tien man, na een rode kaart voor Justin de Haas. De verdediger kreeg kort na rust een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken spelerm waarna Danny Verbeek uit de toegekende vrije trap de 2-2 binnenschoot. De Spaanse aanwinst Toni Lato speelde als linksback de hele wedstrijd voor de ploeg uit Eindhoven.

FC Den Bosch heeft nog tot 26 augustus de tijd om een sluitende begroting bij de KNVB in te dienen. De club kampt met financiële problemen, omdat de overname door de Georgische zakenman Kakhi Jordania is afgekeurd.

Jong AZ

Ook het duel tussen Jong AZ en Telstar (0-0) leverde geen winnaar op. Beide clubs speelden tegen elkaar op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Het stadion van AZ is voorlopig niet beschikbaar, nadat daar zaterdag een deel van het dak is ingestort.