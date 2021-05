Karim Benzema begraaft strijdbijl met Didier Deschamps: ’Binnen drie minuten was alles goed’

„Het was een heel speciale dag”, zegt Benzema dinsdag in een interview met L’Equipe. „Ik hoopte heel erg dat ik erbij zou zitten en was heel blij met het telefoontje. De trots overheerste. Ik dacht direct terug aan al die momenten dat ik niet heb opgegeven. Ik heb me altijd beschouwd als een Bleu. Het was echt een kleine shock.”

8 oktober 2015 kwam de 33-jarige Benzema voor het laatst in actie voor Frankrijk. Hij werd jarenlang genegeerd door Deschamps, vanwege zijn rol in een afpersingszaak met een seksfilmpje. In oktober moet de aanvaller voor zijn rol in het schandaal terechtstaan.

„We hadden elkaar vijf jaar niet gezien, sinds mijn oproep in 2015, dus we hebben veel besproken. Ik kon altijd goed met hem overweg en na drie minuten was alles weer als vanouds. Terwijl onze wegen meer dan vijf jaar elkaar niet hadden gekruist.”