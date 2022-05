Sport Kort: Promes schiet Spartak Moskou naar zege in Russische bekerfinale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Promes schiet Spartak Moskou naar zege in Russische bekerfinale

18:30 uur Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondag aan de zege geholpen in de finale van de Russische beker. De oud-Ajacied schoot zijn elftal tegen Dinamo Moskou in de 72e minuut op 2-1. Bij die stand bleef het.

Aleksandr Sobolev bracht Spartak in de 10e minuut op voorsprong. Dinamo kwam in de 55e minuut via Arsen Zacharjan langszij. Promes bracht de beslissing na een dieptepass van Sobolev.

Voor Spartak betekende het de vierde eindzege in de Russische beker. De club uit Moskou won de beker in 2003 voor het laatst. In de competitie kwam Spartak dit seizoen niet verder dan de tiende plek.

De bekerwinst levert Spartak geen Europees voetbal op omdat Russische clubs vanwege de oorlog in Oekraïne zijn uitgesloten van deelname.

Vier keer goud voor Nederlandse roeiers bij eerste wereldbeker

17:37 uur De Nederlandse roeiploeg heeft bij de eerste wereldbeker van het seizoen in Belgrado vier gouden medailles gepakt. Al het goud kwam op naam van vrouwen. De dubbelvier, de acht, skiffeuse Karolien Florijn en de dubbeltwee Roos de Jong/Laila Youssifou zegevierden op het Sava-meer nabij de Servische hoofdstad.

Martine Veldhuis pakte zaterdag in de lichte skiff de eerste Nederlandse medaille bij de wereldbeker (zilver). Zondag kwamen maar liefst zestien Nederlandse boten in actie in de finales. Roeibond KNRB had een recordaantal van negentien boten afgevaardigd naar Belgrado, waar de meeste toplanden ontbraken. In totaal pakte Oranje tien medailles in Belgrado.

De mannen moesten het doen met heel wat zilveren plakken. De dubbelvier, vorig jaar op de Spelen van Tokio goed voor goud, eindigde met een geheel nieuwe bemanning bestaande uit Finn Florijn, Jan van der Bij, Guillaume Krommenhoek en Jacob van de Kerkhof als tweede. De vier-zonder (Ralf Rienks, Mick Makker, Michiel Mantel en Rik Rienks) pakte eveneens zilver, net als de de Holland Acht en skiffeur Melvin Twellaar.

De volgende wereldbeker is half juni in Polen.

Finale Eredivisie Cup weer tussen voetbalsters FC Twente en Ajax

17:11 uur De finale van het toernooi om de Eredivisie Cup gaat net als vorig jaar tussen de voetbalsters van FC Twente en Ajax. Landskampioen FC Twente won ook het tweede duel met ADO Den Haag: 2-0. Titelverdediger Ajax, dat Twente vorig jaar in de finale met 3-2 klopte, versloeg PSV twee keer.

Twente had eerder in de week in Den Haag al met 6-1 gewonnen, waardoor de return op Sportcampus Diekman een formaliteit was. Dankzij doelpunten van Fenna Kalma en Nurija van Schoonhoven (strafschop) werd het 2-0. Ajax begon het tweeluik tegen PSV met een 2-0-zege in Eindhoven en won zondag in Amsterdam met 3-0, via doelpunten van Romée Leuchter en twee van Victoria Pelova.

Volgende week zondag treffen FC Twente en Ajax elkaar in de finale in Enschede. Aan de Eredivisie Cup mogen de landskampioen en de (vervangende) periodekampioenen meedoen.

Rangnick onder Ten Hag toch geen adviseur bij Manchester United

15.59 uur: Ralf Rangnick blijft toch niet verbonden aan Manchester United. De Duitser zou als adviseur blijven werken voor de Engelse voetbalclub, maar na de komst van Erik ten Hag zijn de plannen gewijzigd. Rangnick gaat zich volledig focussen op zijn nieuwe baan als bondscoach van Oostenrijk.

De 63-jarige Duitser werd eind november aangesteld als interim-trainer, na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer. Rangnick zou het seizoen afmaken en daarna nog zeker twee jaar als adviseur verbonden blijven aan Manchester United. De ’Mancunians’ kwamen onder zijn leiding niet verder dan de zesde plaats in de Premier League. In april werd al bekend dat Rangnick ook aan de slag gaat in Oostenrijk.

Ten Hag, de opvolger van Rangnick, liet onlangs bij zijn presentatie al doorschemeren niet zoveel te zien in de adviseursrol van de Duitser. „Dat is verder aan de club”, zei de 52-jarige Nederlander, die benadrukte zijn eigen keuzes te maken. Zondag maakte ManUnited bekend dat Rangnick vertrekt. „We hebben onderling afgesproken dat Ralf zich volledig focust op zijn nieuwe rol als bondscoach van Oostenrijk en geen adviseursrol op zich neemt op Old Trafford”, staat in een verklaring van de club.

Hockeysters verslaan Argentinië weer via shoot-outs in Pro League

15.14 uur: De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede duel met Argentinië in de Pro League via shoot-outs gewonnen. Net als zaterdag eindigde de wedstrijd tussen de twee grootmachten in Malden in 1-1. Oranje pakte een bonuspunt via shoot-outs (3-2).

De Nederlandse vrouwen versloegen Argentinië vorig jaar in de olympische finale in Tokio met 3-1. De Zuid-Amerikaanse vrouwen wonnen daarna hun eerste twaalf wedstrijden in de Pro League, terwijl Oranje nogal wat punten liet liggen.

Beide duels met Argentinië op het complex van Union nabij Nijmegen verliepen volgens een identiek scenario. Zaterdag opende Frédérique Matla uit een strafcorner de score, zondag deed Yibbi Jansen dat. Argentinië kwam op beide dagen op gelijke hoogte via een tip-in van María Granatto uit een strafcorner.

In de shoot-outs was Oranje zaterdag foutloos en hield keepster Josine Koning twee Argentijnsen van scoren af. Een dag later misten Matla, Kyra Fortuin en Xan de Waard, net als drie speelsters van de opponent. Nadat Koning na de reguliere serie van vijf nog een shoot-out had gestopt, besliste Pien Sanders het duel in het voordeel van Oranje. Sanders had ook al de eerste shoot-out benut.

Argentinië gaat na veertien wedstrijden aan kop in de Pro League met 38 punten. Nederland, dat vier duels minder speelde, staat op 23 punten. De regerend wereld- en olympisch kampioen won vijf keer en verloor één wedstrijd, vorige maand bij India. Vier duels werden via shoot-outs gewonnen.

Volgend weekeinde speelt Oranje in Londen twee keer tegen Engeland. De speelsters van Den Bosch en SCHC, de clubs die onlangs tegenover elkaar stonden in de finale van de play-offs, krijgen dan rust.

Brons in Ostrava voor beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen

15:06 uur Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben brons overgehouden aan het Elite 16-toernooi van Ostrava. Het duo won de strijd om de derde plaats van de Spanjaarden Pablo Herrera en Adrián Gavira in twee sets: 25-23 21-19.

De beachvolleyballers hadden een dag eerder in de halve finale verloren van de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen.

Het is de tweede medaille voor het Nederlandse beachvolleybalduo op een Elite 16-toernooi van de Beach Pro Tour. In het Mexicaanse Rosarito verloren ze eerder dit jaar de finale van het als eerste geplaatste koppel Cherif Younousse/Ahmed Tijan uit Qatar.

Katja Stam en Raïsa Schoon kwamen in Ostrava niet verder dan de kwartfinales. Stam en Schoon, die de wereldranglijst aanvoeren, moesten het afleggen tegen het Zwitserse duo Joana Heidrich/Anouk Vergé-Depré.

Bagnaia wint voor eigen publiek in MotoGP

15:02 uur Motorcoureur Francesco Bagnaia heeft op het circuit van Mugello de Grote Prijs van Italië in de MotoGP gewonnen. De 25-jarige Italiaan van Ducati wist wereldkampioen Fabio Quartararo achter zich te houden. De Franse Yamaha-coureur verstevigde wel de leiding in het WK-klassement.

Bagnaia boekte voor eigen publiek zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij zegevierde enkele weken geleden ook in Spanje op het circuit van Jerez.

De Italiaanse MotoGP-debutant Fabio Di Giannantonio had een dag eerder op Mugello in lastige omstandigheden poleposition veroverd. De 23-jarige coureur van Ducati moest de leiding bij de start afstaan en zakte daarna ver terug. Zijn landgenoten Marco Bezzecchi en Luca Marini uit het VR46-team van de gestopte recordkampioen Valentino Rossi reden in de openingsfase van de race een tijdje vooraan, maar al snel meldden Bagnaia en Quartararo zich aan de kop van de race.

Bagnaia gaf de tifosi op Mugello reden voor een feestje. De Spanjaard Aleix Espargaro eindigde achter Quartararo als derde. In het klassement heeft de Franse titelhouder nu 8 punten voorsprong op Espargaro

Motorcoureur Bendsneyder pakt ook op Mugello punten in Moto2

13:35 uur Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft ook in de Grote Prijs van Italië punten gepakt in de Moto2. De 23-jarige Rotterdammer eindigde als elfde op het circuit van Mugello, goed voor 5 punten. Bendsneyder voerde zijn totaal dit seizoen daarmee op naar 41 punten. Hij staat in het WK-klassement op de twaalfde plek.

De Nederlander eindigde alleen in de openingsrace in Qatar buiten de top 15. Daarna pakte Bendsneyder in elke race punten. Debutant Zonta van den Goorbergh wacht nog altijd op zijn eerste punt in de Moto2. De 16-jarige Brabander eindigde op Mugello op de 21e plaats.

De net 18-jarige Pedro Acosta pakte de winst. De wereldkampioen van vorig jaar in de Moto3 nam direct na de start de leiding over van zijn landgenoot Arón Canet, die van poleposition was vertrokken. Negen rondes voor het einde ging Canet onderuit terwijl hij vlak achter Acosta op de tweede plaats lag. De tiener reed daarna onbedreigd naar de zege en werd op een leeftijd van 18 jaar en 4 dagen de jongste winnaar ooit in de Moto2, de raceklasse onder de MotoGP.

De Japanner Ai Ogura eindigde achter Acosta en de Amerikaan Joe Roberts als derde en kwam daarmee op gelijke hoogte met WK-leider Celestino Vietti, die voor eigen publiek moest opgeven. Ze hebben nu beiden 108 punten.

Real Madrid-Frankfurt op 10 augustus om Europese Supercup

12.12 uur: Real Madrid en Eintracht Frankfurt strijden op woensdag 10 augustus in het Olympisch Stadion van Helsinki om de Europese Supercup. Real won zaterdag in Parijs de Champions League, Eintracht Frankfurt zegevierde vorige week in Sevilla in de finale van de Europa League. De winnaars van de twee belangrijkste Europese bekertoernooi nemen het begin volgend seizoen tegen elkaar op, met als inzet de Supercup.

Finland huisvest voor het eerst een Europese finale. Voorheen werd de wedstrijd ieder jaar in Monaco gespeeld, maar sinds 2013 wijst de UEFA steeds een andere locatie aan. Vorig jaar won Champions League-kampioen Chelsea in Belfast de Europese Supercup door Villarreal, de winnaar van de Europa League, via strafschoppen te verslaan.

Real Madrid en Eintracht Frankfurt stonden in 1960 tegenover elkaar in de finale van de Europa Cup 1. De Spanjaarden wonnen dankzij vier doelpunten van Ferenc Puskás en drie van Alfredo Di Stéfano met 7-3 van de Duitse club en werden zo voor de vijfde keer op rij kampioen van Europa. Zaterdag volgde de veertiende eindzege van Real.