Sport Kort: Real Madrid-Frankfurt op 10 augustus om Europese Supercup

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Real Madrid-Frankfurt op 10 augustus om Europese Supercup

12.12 uur: Real Madrid en Eintracht Frankfurt strijden op woensdag 10 augustus in het Olympisch Stadion van Helsinki om de Europese Supercup. Real won zaterdag in Parijs de Champions League, Eintracht Frankfurt zegevierde vorige week in Sevilla in de finale van de Europa League. De winnaars van de twee belangrijkste Europese bekertoernooi nemen het begin volgend seizoen tegen elkaar op, met als inzet de Supercup.

Finland huisvest voor het eerst een Europese finale. Voorheen werd de wedstrijd ieder jaar in Monaco gespeeld, maar sinds 2013 wijst de UEFA steeds een andere locatie aan. Vorig jaar won Champions League-kampioen Chelsea in Belfast de Europese Supercup door Villarreal, de winnaar van de Europa League, via strafschoppen te verslaan.

Real Madrid en Eintracht Frankfurt stonden in 1960 tegenover elkaar in de finale van de Europa Cup 1. De Spanjaarden wonnen dankzij vier doelpunten van Ferenc Puskás en drie van Alfredo Di Stéfano met 7-3 van de Duitse club en werden zo voor de vijfde keer op rij kampioen van Europa. Zaterdag volgde de veertiende eindzege van Real.