Van Bommel: ’Kampioenskandidaat? Wij zijn niet de favoriet’

„Nee, zeker niet”, zei Van Bommel, die de hobbels die genomen moeten worden uiteraard niet uit de weg gaat op de persconferentie voorafgaand op het eerste competitieduel met FC Twente. „De resultaten zijn niet goed, maar daar moet je niet moeilijk over doen.”

Realistisch

„Of we dit seizoen kampioenskandidaat zijn? Wij zijn niet de favoriet”, weet Van Bommel. „Dat zei ik vorig jaar ook. Of we weer 83 punten kunnen halen? Dat kan, alleen wordt het niet makkelijk en dat was het vorig jaar ook niet. Iedere ploeg kan 83 punten halen, maar het moet wel realistisch zijn.”

De Duitse centrale verdediger Timo Baumgartl komt nog niet in actie in Enschede. Hij trainde in Stuttgart alleen voor zichzelf, heeft bij PSV nog niet met de groep meegetraind de afgelopen week en moet fysiek nog een inhaalslag maken voor zijn eerste speelminuten.