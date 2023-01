Premium Het beste van De Telegraaf

’Teegate’ zorgt voor explosieve sfeer in ’golfoorlog’ Rel in Dubai: Reed provoceert ’klein kind’ McIlroy

De ’oorlog’ die het afgelopen jaar is ontketend met de komst van LIV Golf, zorgt in Dubai voor een explosieve sfeer. Rory McIlroy is fel tegenstander van de nieuwe golftour, waar met miljarden dollars uit Saoedi-Arabië wordt gesmeten om spelers weg te lokken van de PGA Tour. Patrick Reed stapte voor vele miljoenen over naar LIV, en provoceerde eerder deze week McIlroy, nadat die hem de hand weigerde te schudden. Het zou zomaar kunnen dat de twee aartsrivalen in de laatste ronde van de Dubai Desert Classic zij-aan-zij strijden voor de toernooizege. De internationale media wrijft zich al dagen in de handen voor een dergelijk scenario in wat ’teegate’ genoemd wordt.