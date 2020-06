Tottenham leent bijna 200 miljoen om ’coronatekort’ te dekken

De club meldde donderdag een inkomstenverlies van meer dan 200 miljoen pond voor de periode tot juni 2021 vanwege het verlies aan ticket-inkomsten en inkomsten uit andere evenementen in hun stadion. Tottenham gaf aan dat de lening niet zal worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe spelers.

„Zoals ik al in maart heb gezegd, zijn er meerdere hordes op de weg geweest in mijn twintig jaar bij deze club, maar niet zo’n grote als deze”, zei voorzitter Daniel Levy. „De coronapandemie is de grootste van allemaal gebleken.”