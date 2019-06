Kelderman kan zich echt gaan testen

Na de aankomst van de zesde etappe op de Flumserberg in Einsiedeln zal de top van de rangschikking er vanmiddag heel anders uitzien. Grote vraag daarbij: hoe is het gesteld met Wilco Kelderman, de beoogde meesterknecht van Tom Dumoulin voor wie Tourdeelname nog lang niet zeker is.

De beklimming van de 8,5 kilometer lange Flumserberg (9 procent) kan veel vertellen. Kelderman, die zondag na langdurige absentie door een crash in Catalonië (maart) een ongelukkige rentree beleefde in de openingstijdrit (hij viel weer), moet gebutst en geschaafd kijken wat hij kan uitrichten tegen bijvoorbeeld Egan Bernal van Team Ineos. De Colombiaan is straks in Frankrijk, net als Kelderman, de schaduwkopman. Maar ook hij weet dat de leider van zijn ploeg, Geraint Thomas, moet opkrabbelen van de zware schuiver die hem dinsdagmiddag tot opgave dwong.