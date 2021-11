Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi: ’We hebben ze laten racen’

Bij het ingaan van bocht 4 in ronde 48 remde Verstappen later dan Hamilton en liet hij zijn auto wat wijder uitlopen, waarop de Engelsman anticipeerde en beide coureurs buiten de baan terechtkwamen. In dezelfde volgorde vervolgden ze vervolgens hun weg.

De stewards besloten snel dat een diepgaander onderzoek niet nodig was. „Laten we niet vergeten dat we een let them race-filosofie hebben. Die hebben we hier gehanteerd”, legt wedstrijdleider Michael Masi uit. „Beide auto’s gingen wijd, maar verloren geen positie. De stewards hebben alle beelden die op dat moment beschikbaar waren zoals altijd goed bestudeerd.”

Slingeren

Masi bevestigde dat het daarbij niet ging om zogeheten on board-beelden, bijvoorbeeld vanuit de auto van Verstappen waarbij diens stuurbeweging bekeken kan worden. „Die toegang hebben we op dat moment niet. Ik zal er later uit interesse nog wel naar kijken. Ik heb om eerlijk te zijn wel nagedacht over de zwart-witte vlag voor Verstappen, maar besloten om dat niet te doen.”

Die zwart-witte vlag moet gezien worden als een waarschuwing voor een coureur. Verstappen kreeg die even later alsnog vanwege het slingeren op het rechte stuk.