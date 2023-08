’Kane denkt waarschijnlijk dat we al vier weken niet hebben getraind’

Harry Kane had zich zijn debuut voor Bayern München ongetwijfeld anders voorgesteld. In de strijd om de Duitse Super Cup werden de Zuid-Duitsers het slachtoffer van een hattrick van Dani Olmo: 0-3 voor RB Leipzig. Kane kwam in de 63e minuut binnen de lijnen.

Harry Kane met de in de rust gewisselde Matthijs de Ligt. Ⓒ ANP/HH