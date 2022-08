Serena Williams stelt afscheid uit op US Open, maar krijgt wél al ceremonie

Om iets na 19.00 uur plaatselijke tijd betrad Williams onder luid gejuich het volledig uitverkochte centercourt op Flushing Meadows. Dat deed ze in een jurk met diamanten die door haar kledingsponsor was gefabriceerd voor haar laatste toernooi.

In aanloop naar de US Open liet Williams weten dat ze bezig is aan een afscheidstournee, maar een specifiek toernooi noemde ze niet. Algemeen werd aangenomen dat de US Open haar laatste toernooi zou worden.

Clinton en Tyson in publiek

Onder anderen Bill Clinton, Mike Tyson en Martina Navratilova waren aanwezig in het Arthur Ashe Stadium, waar Williams een uur en 40 minuten nodig had voor de zege.

Bill Clinton op de tribune Ⓒ ANP/HH

Ook Mike Tyson was aanwezig Ⓒ ANP/HH

In de tweede ronde treft Williams de als tweede geplaatste Anett Kontaveit uit Estland.

’Serena 2.0’ krijgt ondanks overwinning al ceremonie in New York

Williams kreeg ondanks haar overwinning al een eerbetoon. Onder anderen Billie Jean King sprak de Amerikaanse toe in het Arthur Ashe Stadium in New York.

„Ik weet nog dat ik je voor het eerst zag toen je zes jaar oud was, op een clinic. Ik vroeg of je even wilde serveren en iedereen keek toe. ’Verander er maar niks meer aan’, zei ik toen tegen je”, zei de 78-jarige King. „En vanavond hebben we weer gezien wat voor wapen het is.”

Speech Oprah

Ook Oprah Winfrey sprak haar toe via een videoboodschap. „Ik had dit totaal niet verwacht”, zei Williams over de ceremonie na haar 6-3 6-3-overwinning op Danka Kovinic uit Montenegro. „Ik geef altijd alles en voel me zo comfortabel op deze baan. Het publiek zorgde voor een gekkenhuis en heeft me er echt doorheen geholpen.”

De 40-jarige Williams maakte enkele weken geleden bekend dat ze toe was aan een nieuwe fase in haar leven. Een specifiek afscheidstoernooi noemde ze niet, maar na de US Open zal ze niet meer in actie komen, zo is inmiddels gebleken.

Na opstaan niet meer rennen

„Het was een heel moeilijke beslissing en dat is het altijd als je ergens zoveel van houdt. Maar het is tijd voor andere hoofdstukken in het leven, noem het Serena 2.0. Ik kijk er naar uit dat ik na het opstaan niet hoef te rennen naar de tennisbaan. En ik wil een goede mam zijn voor mijn dochter”, zei Williams, kort voordat ze haar 4 jaar oude dochtertje knuffelde.

Na afloop van de vrij korte ceremonie werd door de supporters met gekleurde banners de tekst ’We Love Serena’ getoond. Op schermen stond de tekst ’Greatest Of All Time’, oftewel de beste aller tijden.

"We love you Serena" tijdens de ceremonie Ⓒ ANP/HH

Vaag over afscheid

Williams blijft voorlopig vaag over het moment waarop ze afscheid neemt. De 40-jarige tennisster houdt de optie open dat ze ook na de US Open nog even doorgaat. „Ik ben daar behoorlijk vaag over geweest, hè”, zei Williams. „Ik blijf vaag, want je weet het nooit.”

Enkele weken geleden liet de 23-voudig grandslamwinnares in een interview met Vogue weten dat haar afscheid als tennisster nabij is. Williams noemde echter geen specifiek moment waarop ze wil stoppen. De algemene verwachting is dat ze dat doet op ’haar’ US Open, waar ze zes grandslamtitels won.

„Ik heb nooit van het woord pensioen gehouden. Ik wil jullie vertellen dat ik evolueer, weg van tennis, naar andere dingen die belangrijk voor me zijn”, zei de tennisster begin deze maand in Vogue. „Ik ga genieten van de komende weken.”