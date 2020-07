Serie A: Lazio legt rode loper uit voor Juventus na nieuwe domper

Koploper Juventus speelt dinsdagavond nog uit tegen AC Milan. Met een overwinning brengt de Turijnse club de marge met Lazio op tien punten, met nog zeven speelronden te gaan.

Lazio kwam al snel op voorsprong door een treffer van Felipe Caicedo. Na een half uur maakte Khouma Babacar gelijk. In de extra tijd van de eerste helft miste Marco Mancosu namens Lecce een strafschop.

Kort na de rust kwam de thuisclub dankzij een treffer van Fabio Lucioni alsnog op 2-1. Daarna kon Lazio niet meer terugkomen, al was de Nederlandse invaller Bobby Adekanye met een kopbal in de slotfase nog wel dicht bij de gelijkmaker. De bezoekers beëindigden het duel met tien man wegens een rode kaart in de extra tijd voor de Spaanse verdediger Patric, die een tegenstander in zijn arm beet.

Lecce staat dankzij de zege nu één punt boven de degradatiestreep.

