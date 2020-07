Zlatan Ibrahimovic wint clash met Ronaldo na spektakelstuk

De onnodige nederlaag deed Juventus niet al te veel pijn. Nummer twee Lazio verloor dinsdagavond ook, met 2-1 bij Lecce. Daardoor bleef de marge tussen de twee titelkandidaten zeven punten, met nog zeven wedstrijden te spelen.

International Matthijs de Ligt was bij Juventus geschorst. Mede daardoor maakte de defensie van de titelhouder meer dan eens een gammele indruk. Namens AC Milan was Zlatan Ibrahimovic in de eerste helft een paar keer gevaarlijk. De Poolse doelman Wojciech Szczesny liet zich echter niet verrassen. Op slag van rust kwam de 38-jarige Zweed weliswaar tot scoren, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd.

Na de rust leek Juventus de zege snel veilig te stellen. Adrien Rabiot en Cristiano Ronaldo zorgden voor een comfortabele voorsprong. Mede dankzij de inbreng van Ibrahimovic wist AC Milan echter sterk terug te komen.

De oud-Ajacied benutte eerst een strafschop en gaf daarna de assist bij de gelijkmaker van Franck Kessié. Invaller Rafael Leão bracht in de 67e minuut de thuisclub op voorsprong waarna Rebic de indrukwekkende zege veiligstelde voor AC Milan, dat naar de vijfde plaats klom.

Juventus incasseerde in oktober 2013 voor de laatste keer vier treffers in de Serie A. Fiorentina won destijds eveneens met 4-2, nadat de 'Oude Dame' in dat duel ook een voorsprong van 2-0 had verspeeld.

Lazio gaat onderuit op bezoek bij degradatiekandidaat Lecce. Ⓒ ANP/HH

Lazio verliest weer

Lazio lijkt niet meer in de Italiaanse titel te geloven. De nummer 2 van de Serie A verloor voor de tweede keer op rij. Degradatiekandidaat Lecce was op eigen veld met 2-1 te sterk voor de Romeinse club, die zaterdag al onderuit ging tegen AC Milan (0-3).

Lazio kwam al snel op voorsprong door een treffer van Felipe Caicedo. Na een half uur maakte Khouma Babacar gelijk. In de extra tijd van de eerste helft miste Marco Mancosu namens Lecce een strafschop.

Kort na de rust kwam de thuisclub dankzij een treffer van Fabio Lucioni alsnog op 2-1. Daarna kon Lazio niet meer terugkomen, al was de Nederlandse invaller Bobby Adekanye met een kopbal in de slotfase nog wel dicht bij de gelijkmaker. De bezoekers beëindigden het duel met tien man wegens een rode kaart in de extra tijd voor de Spaanse verdediger Patric, die een tegenstander in zijn arm beet.

Lecce staat dankzij de zege nu één punt boven de degradatiestreep.

