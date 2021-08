Is driemaal goud voor Sifan Hassan mogelijk? ’Ze is natuurlijk geen normaal mens’

Sport

Menno Vloon gokt verkeerd met te lichte polsstok

De finale van het polsstokhoogspringen bij de Olympische Spelen in Tokio is voor Menno Vloon op een teleurstelling uitgelopen. De Nederlander kwam nog wel over de aanvangshoogte van 5,55 meter, maar drie pogingen op 5,70 mislukten. Hij was een van de eerste uitvallers in de finale.