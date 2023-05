McIlroy hoopt op herstel na slopende ’LIV-discussie’

„Ik heb geen kristallen bol”, gaf hij als antwoord op de vraag hoe hij terugkijkt op de lancering van LIV en wat zijn voorspelling is hoe professioneel golf er over drie jaar uitziet. En op de vraag of hij wilde speculeren over het gevecht tussen de PGA Tour en LIV, zei hij droogjes: „Nee.” Het antwoord ’ja’ volgde toen de Noord-Ier werd voorgelegd of hij het onderwerp misschien zoveel mogelijk probeert te vermijden.

Duidelijk is dat de nummer drie van de wereld moe is na een jaar strijden en dat hij zich weer vooral op het golf wil concentreren. Hij realiseerde zich dat het hem allemaal te veel werd toen hij de cut miste tijdens de door Jon Rahm gewonnen Masters. Hij gaf zijn forfait vervolgens voor de RBC Heritage, wat hem een boete opleverde van liefst 3 miljoen dollar. De man, wiens totaal aan bezittingen wordt geschat op 220 miljoen dollar, lag daar niet wakker van. „Ik was op de hoogte van de consequenties. Ik moest thuis zijn om alles voor mezelf weer op een rijtje te zetten”, zei de tweevoudig winnaar van het PGA Championship.

’s Werelds beste golfer, Rahm, is van plan om zijn tweede Major op rij te winnen. De Spanjaard hield zich in de LIV-discussie voornamelijk afzijdig, met name omdat hij niet in de situatie wilde belanden waar McIlroy wel in terechtkwam. En dat zijn spel daar onder zou lijden. „Als je daar een jaar lang mee bezig bent, snap ik dat het veel energie van je vergt”, aldus Rahm.