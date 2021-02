Bayer Leverkusen gaat ook in de competitie onderuit

In de BayArena werd de bank warmgehouden door flink wat Nederlanders. Bij de thuisploeg zaten Daley Sinkgraven en Jeremie Frimpong naast trainer Bosz, terwijl bij de bezoekers Guus Til moest toekijken. Timothy Fosu-Mensah stond bij Leverkusen wel aan de aftrap, maar viel vlak voor rust geblesseerd uit.

Het was kort na rust dat de ban gebroken werd. Na knap voorbereidend werk van Lucas Höler was Ermedin Demirovic attent genoeg om binnen te tikken. Höler was vervolgens zelf goed voor de tweede treffer van Freiburg. Met nog twintig minuten te gaan, kwam Leverkusen - met inmiddels Frimpong binnen de lijnen - terug tot 1-2 via Leon Bailey. De gelijkmaker wist het elftal echter niet meer af te dwingen.

Leverkusen staat nu zesde in de Bundesliga. De achterstand op de nummer vier Eintracht Frankfurt bedraagt vijf punten.

