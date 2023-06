Geen finaleplek: Oranje in Nations League na verlenging gevloerd door Kroatië

En dat terwijl Nederland in de Kuip in dubbel opzicht op revanche uit was. Na de beroerde EK-kwalificatieperiode in maart had de Koeman-brigade iets recht te zetten. En een eventuele Nations League-winst zou de nare smaak van 2019 wegspoelen. Van Dijk bekende afgelopen week dat destijds pas na de verloren eindstrijd tegen gastland Portugal het besef doordrong dat Oranje een enorme mogelijkheid op eeuwige roem had gemist.

Het heilige vuur dat tegen de Portugezen ontbrak, was – zo wist Koeman zeker – een absolute voorwaarde om tegen de ’strijders’ uit Kroatië een resultaat te boeken. De formatie van Zlatko Dalic eindigde het afgelopen WK aan de hand van Luka Modric als derde en in 2018 zelfs als runner-up. Met name op het middenveld, waar volgens een oude voetbalwijsheid vaak de sleutel tot succes ligt, moest een topprestatie worden geleverd om de lepe tegenstander te kunnen verslaan. Kortom, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Mats Wieffer dienden zich te wapenen tegen de kanonnen Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Internazionale) en Mateo Kovacic (Chelsea).

Wederopstanding Oranje

Het voor FC Barcelona, Atalanta en Feyenoord uitkomende drietal slaagde in de eerste helft cum laude en stond symbool voor de wederopstanding van het Nederlands elftal. Afgelopen maart was Koeman zich tijdens de EK-kwalificatieduels in Frankrijk (4-0) en tegen het nietige Gibraltar (3-0) nog een hoedje geschrokken. Al lukte het de bondscoach wel door die tegenvallende resultaten heen te kijken, omdat hij door blessures en ziekte een waslijst aan afwezigen had.

Bekijk ook: Herbeleef nederlaag Oranje in zinderend duel

Van de elf basisspelers in Parijs mochten er in Rotterdam slechts vier opnieuw opdraven (Nathan Aké, Virgil van Dijk, Lutsharel Geertruida en Xavi Simons), namen er drie plaats op de bank (Jurriën Timber, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon), zaten er drie niet bij de selectie (Jasper Cillessen, Steven Berghuis en Kenneth Taylor) en moest Memphis Depay passen wegens een blessure. De vele wijzigingen deden Oranje goed, want in de eerste helft werd in tegenstelling tot na rust een uitstekend niveau gehaald, met Wieffer als uitblinker. Nederland speelde fris en bracht de Kroaten in de problemen met zijn diepgang, positiewisselingen en het inschuiven van Geertruida of Van Dijk.

Donyell Malen heeft de score geopend na een prachtige aanval. Ⓒ ANP/HH

De 1-0 in de 34e minuut was een plaatje. Via Cody Gakpo, Simons, Aké en assistgever Wieffer kwam de bal bij Donyell Malen, die in één keer alle frustratie van het misgelopen Duitse kampioenschap van zich af schoot. Dat de rechtsbuiten in goede vorm verkeerde, bewezen zijn acht doelpunten in de laatste tien wedstrijden van de Bundesliga.

Met zijn treffer leek Malen de basis te leggen voor de finaleplaats. Maar negen minuten na rust zette Gakpo het duel onbewust op zijn kop. De spits verdedigde mee terug, verspeelde de bal en vergreep zich lichtjes aan Modric, die zich als sluwe vos wel raad wist met het minimale contact. De VAR zag terecht geen aanleiding in te grijpen en Andrej Kramaric schoot vanaf de strafschopstip dwars door het midden raak. Het was voor Justin Bijlow de achttiende strafschop op rij die hij niet wist te stoppen (1-1).

Andrej Kramaric heeft voor de 1-1 gezorgd. Ⓒ ANP/HH

De gelijkmaker kwam bij Oranje aan als een mokerslag. Met Wout Weghorst voor Simons probeerde Koeman zijn elftal onder de druk van de Kroaten te laten uitkomen. Maar de tweede treffer van de gasten kwam er toch. Op aangeven van Luka Ivanusec werkte Mario Pasalic de 1-2 binnen. Dat doelpunt moest Van Dijk zich aanrekenen, want hij verloor de aanvaller van Atalanta uit het oog.

Moed der wanhoop

Met Wijndalum voor Wieffer, Bergwijn voor Malen, Lang voor Dumfries en met de moed der wanhoop ging Nederland op jacht naar de gelijkmaker. Die viel wonderwel ook nog. Lang was het goudhaantje en schoot diep in blessuretijd de 2-2 binnen. Maar in de noodzakelijke verlenging ging het alsnog mis, omdat invaller Bruno Petkovic wel heel eenvoudig bij De Jong wegdraaide en Bijlow kansloos liet: 2-3. In de tweede helft van de verlengingen schoot ook Luka Modric nog raak vanaf de stip na een overtreding van Tyrell Malacia.

Kleur op de wangen

Een minieme pleister op de wond voor Koeman en zijn spelers is dat Oranje vooral in het eerste bedrijf weer kleur op de wangen kreeg. Het spel voor rust geeft houvast voor het restant van de EK-kwalificatiereeks vanaf september.

Wat een ontlading. Noa Lang heeft voor de gelijkmaker gezorgd. Ⓒ ANP/HH

Maar eerst wacht de pijnlijke wedstrijd in Enschede van zondag. Frenkie de Jong zei op voorhand al dat dit duel in het toch al propvolle schema helemaal nergens over gaat. Maar dat Oranje de troostfinale moet spelen, deden de internationals zichzelf echt aan.

Bekijk hier de openingsgoal van Oranje en de gelijkmaker.

Bekijk hier de 1-1, de 1-2 de 2-3 en de 2-4 van de Kroaten.