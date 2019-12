Van Aanholt de dupe van wanhopig Crystal Palace

„We kunnen ons niet nog een geblesseerde speler veroorloven. Ik hoop dat we deze periode nog doorkomen, maar dan hoop ik toch echt dat de voorzitter van de club ermee instemt vier of vijf spelers erbij te halen”, aldus de 72-jarige coach, die Crystal Palace donderdag ondanks het wegvallen van Van Aanholt met 2-1 zag winnen van West Ham United.

De Nederlandse international verliet in de 65e minuut geblesseerd het veld en werd vervangen door zijn landgenoot Jaïro Riedewald. Van Aanholt kreeg opnieuw last van de hamstring, die begin december ook al opspeelde.

„Ik denk dat we hem iets te snel weer hebben laten spelen. We zijn door de vele blessuregevallen behoorlijk wanhopig geworden”, aldus Hodgson, die hoopt dat het meevalt met de ernst van de kwetsuur. „Hij dacht zelf niet dat er iets was gescheurd of geknapt, maar scans zullen dat moeten uitwijzen.”