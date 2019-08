Ajax toen en nu: alleen Veltman nog van partij

De basiself van Ajax in 2014. Met op de achterste rijd van links naar rechts: Lucas Andersen, Nicolai Boilesen, Kolbeinn Sigthorsson, Nick Viergever, Joel Veltman en Jasper Cillessen. Op de onderste rij: Nicklas Moisander, Ricardo van Rhijn, Thulani Serero, Lasse Schöne en Davy Klaassen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax keert maandag terug bij APOEL Nicosia. In 2014 stonden beide ploegen in de groepsfase van de Champions League ook al tegenover elkaar op Cyprus. Het duel eindigde destijds in 1-1. Joël Veltman is de enige Ajacied die vijf jaar geleden ook van de partij was.