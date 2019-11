VVV-fans klaar met Maaskant: ’Blijkbaar moet iemand de schuld hebben’

De VVV-fans richten hun pijlen op trainer Robert Maaskant, die een moeilijk seizoen beleeft met zijn selectie. Ⓒ BSR Agency

VENLO - Het zijn geen leuke tijden voor Robert Maaskant. De voormalige kroonprins van het trainersgilde is in Venlo de kop van Jut nu de plaatselijke VVV de weg kwijt is. Bij de 0-3 thuisnederlaag tegen Feyenoord was de sfeer rond Maaskant ronduit grimmig. Er werd hem door VVV-supporters van alles naar het hoofd geslingerd, letterlijk en figuurlijk.