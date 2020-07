Bayern München heeft Sané binnen

De 24-jarige middenvelder en Duits international tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Duitse landskampioen, bevestigde Bayern vrijdag.

Bayern wilde Sané vorig jaar al in huis halen, maar de onderhandelingen werden afgebroken nadat de speler zwaar geblesseerd was geraakt.

Sané kwam in 2016 over van Schalke 04 en veroverde met Manchester City twee landstitels in Engeland. City werd als kampioen vorige week onttroond door Liverpool.

„FC Bayern is een heel grote club en heeft grootse plannen. Dat past bij mij”, aldus Sané. „Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om met het team te trainen. Ik ken trainer Hansi Flick nog van mijn tijd bij Duitsland Onder-21, we werkten daar fijn samen. Ik wil met Bayern zoveel mogelijk titels winnen. De Champions League staat bovenaan mijn verlanglijstje. ”