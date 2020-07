Bayern München heeft Sané binnen, maar ziet Thiago vertrekken

De 24-jarige middenvelder en Duits international tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Duitse landskampioen, bevestigde Bayern vrijdag.

Bayern wilde Sané vorig jaar al in huis halen, maar de onderhandelingen werden afgebroken nadat de speler zwaar geblesseerd was geraakt.

„Leroy is een geweldige voetballer, die zijn kwaliteiten in de afgelopen jaren steeds weer heeft bewezen, met name in de nationale ploeg”, zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. „Ons doel is de beste Duitse voetballers bij Bayern te verzamelen. Het contracteren van Leroy onderschrijft dat streven.”

Sané kwam in 2016 over van Schalke 04 en veroverde met Manchester City twee landstitels in Engeland. City werd als kampioen vorige week onttroond door Liverpool.

„FC Bayern is een heel grote club en heeft grootse plannen. Dat past bij mij”, aldus Sané. „Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om met het team te trainen. Ik ken trainer Hansi Flick nog van mijn tijd bij Duitsland Onder-21, we werkten daar fijn samen. Ik wil met Bayern zoveel mogelijk titels winnen. De Champions League staat bovenaan mijn verlanglijstje. ”

Over de transfersom deed de Zuid-Duitse club geen uitspraak. De prijs voor de 21-voudig international lag in ieder geval een stuk lager dan vorige zomer, toen er gespeculeerd werd over een transfersom van 100 miljoen euro of zelfs hoger. Een kruisbandblessure maakte een einde aan de onderhandelingen. Nu zou de prijs die Bayern heeft betaald, mede door de coronacrisis en het feit dat het contract van Sané in Manchester volgend jaar afloopt, rond de 50 miljoen euro liggen.

Sané is na de transfervrije doelman Alexander Nübel (Schalke 04) en verdediger Tanguy Nianzou Kouassi (Paris Saint-Germain) de derde aanwinst voor de landskampioen die zaterdag nog de Duitse bekerfinale speelt. Daarin is Bayer Leverkusen de tegenstander.

Thiago Alcantara vertrekt

Thiago Alcantara vertrekt bij Bayern München. Topman Karl-Heinz Rummenigge gaf aan dat de middenvelder toe is aan een nieuwe uitdaging. De Duitse kampioen zou graag verder gaan met de speler.

De 29-jarige voetballer kwam in 2013 over van Barcelona naar München en werd sindsdien zeven keer kampioen bij de Duitse club. „Een fantastische speler en wij zijn bereid aan bijna al zijn eisen te voldoen”, zei Rummenigge. „Maar het ziet er naar uit dat hij andere plannen heeft.”

Volgens berichten in de internationale media stap Thiago over naar de Engelse kampioen Liverpool.