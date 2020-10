Dick Advocaat tevreden over Europese loting Feyenoord

„Ik ben blij met de loting. Het had moeilijker gekund”, vindt Feyenoord-trainer Dick Advocaat. „Het is een interessante loting tegen drie interessante ploegen. CSKA Moskou is voor mij een heel bekende tegenstander. In Rusland zit nog steeds geld om spelers te kopen. Zij hebben Ejuke erbij gehaald. Daar waren wij een half jaar geleden ook mee bezig, maar toen vroegen ze al te veel en CSKA Moskou legt het zo op tafel neer. Dat is het grote verschil”, aldus Advocaat, die als ex-bondscoach van Rusland en oud-trainer van Zenit Sint-Petersburg niet opziet tegen een uitwedstrijd in Moskou diep in december. „Nee, dat is leuk joh. Doctor Zhivago. Die film moet je gaan kijken. Dan ga je echt van Rusland houden. Moskou is heel mooi in de sneeuw.”

Dinamo Zagreb is in eigen land een topploeg, een ploeg die altijd veel jong talent heeft en goede spelers. Ze staan ook eerste in hun competitie. Alleen de Oostenrijkse tegenstander is wat minder bekend, maar die zitten ook niet voor niets in de Europa League. Je moet wel wat gepresteerd hebben om erin te komen.”

Advocaat ziet kansen om met Feyenoord voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 te overwinteren in Europa. „Het wordt een spannende poule. Het kan alle kanten op rollen. Ik vind dat we als Feyenoord altijd moeten uitspreken, dat we voor overwintering gaan. Anders heeft het ook geen zin om mee te doen.”

Leroy Fer vindt dat Feyenoord in een lastige poule is terechtgekomen. „Met CSKA Moskou en Dinamo Moskou hebben we twee zware tegenstanders uit pot één en twee. Van Wolfsberger AC weet ik niet zoveel, eerlijk gezegd. We zullen heel scherp moeten zijn op de tegenstanders die we hebben gekregen. Het zou mooi zijn als we Europees weer eens zouden kunnen overwinteren.”