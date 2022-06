FC Utrecht stunt met Bas Dost

Als die geen problemen opleveren, zou Dost al in het weekeinde aan kunnen sluiten bij het team van trainer Henk Fraser. Met het vastleggen van Dost troeft FC Utrecht het ook geïnteresseerde FC Emmen af. Eerder in de window voerde hij ook gesprekken met Feyenoord, maar dat resulteerde niet in een concrete aanbieding.

Dost had ook legio aanbiedingen uit het buitenland op zak, maar na buitenlandse avonturen bij VfL Wolfsburg, Sporting, Eintracht Frankfurt en Club Brugge geeft hij er vanuit privé-overwegingen de voorkeur aan om weer in Nederland te voetballen. Van de aanbiedingen die hij daarvoor heeft gekregen, spreekt die van FC Utrecht hem het meest aan.