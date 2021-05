Schotse voetbalbond krijgt stadionverbod voor prijsuitreiking

Alle prominenten van zowel de SFA als de SPFL hebben namelijk een stadionverbod opgelegd gekregen van de club uit Glasgow. Het Firhill Stadion zal voor hen verboden terrein zijn, zo onthulde manager Ian McCall. „Ze zijn gewoonweg niet welkom”, zo sprak hij in het BBC Radio Scotland-programma Sportsound.

Het stadionverbod is een reactie op de gedwongen degradatie van afgelopen seizoen. Net zoals in Nederland werd de sportcompetities niet meer afgemaakt, na het intreden van de coronapandemie. Maar waar er door de KNVB besloten werd in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie de promotie en degradatie niet door te voeren, werd dat in Schotland wel gedaan. Dit ondanks dat het daar veel spannender was, dan in Nederland.

Zo had Partick Thistle aan het winnen van een inhaalwedstrijd genoeg gehad om degradatie te ontlopen. Deze wedstrijd werd desondanks niet afgewerkt en dus degradeerde de club. „Wat onze club is aangedaan, is heel onjuist”, vervolgt McCall. „Daarom sta ik volledig achter het besluit van onze club.”