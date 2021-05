De Boer over EK-kans Robben: ’Zeg nooit nooit, maar op dit moment sluit ik het uit’

„Ik ben superblij om te zien dat hij weer speelt. Na zoveel tegenslag kon hij nu echt belangrijk zijn. Aan zijn reactie na de doelpunten zag ik hoeveel hij er mee bezig was”, aldus de bondscoach na de twee assists die Robben gaf bij de 4-0 overwinning op FC Emmen.

Kritiek

„Ik begrijp dat er kritiek is op spelers die niet altijd spelen bij hun club, maar wel worden opgeroepen voor het Nederlands elftal”, zegt De Boer. „Maar de laatste keer dat Robben negentig minuten heeft gespeeld, is meer dan twee jaar geleden. Nu na zo’n wedstrijd is het allemaal hartstikke leuk, maar je moet het wel in het juiste perspectief blijven zien.”

Een plaats in de EK-selectie ligt dan ook niet in de verwachting voor de man die tussen 2004 en 2014 op liefst zes eindtoernooien Oranje vertegenwoordigde. „Ik denk dat we dat even langs de zijlijn moeten parkeren. Zeg nooit nooit, maar op dit moment sluit ik het uit. Misschien voor het WK in Qatar”, houdt De Boer de deur voor Robben wel op een kier.

