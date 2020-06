Bernal, Froome en Thomas in virtuele Tour de France

23 mannenteams en 17 vrouwenploegen doen mee. Onder anderen oud-winnaars Egan Bernal, Chris Froome en Geraint Thomas zijn van de partij. De renners leggen in totaal zes etappes af, verspreid over drie weekenden in juli. De wedstrijd wordt uitgezonden in meer dan 130 landen en de opbrengst gaat naar vijf goede doelen.

„Ik kan me de maand juli niet voorstellen zonder wielrennen”, zegt Christian Prudhomme, directeur van de Tour de France. „Dankzij de Virtual Tour de France zullen de kampioenen en hun fans de leegte opvullen ontstaan door de uitgestelde Tour de France.”

De 107e editie van de ’echte’ Tour de France begint dit jaar, vanwege het coronavirus, later. De eerste etappe is op 29 augustus.