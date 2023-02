Exclusief interview Frank de Boer: ’Altijd een zwak voor AZ gehad’

Op de vraag of hij ooit nog in Nederland trainer wil worden, geeft De Boer aan dat dit zeker zou kunnen, maar afhankelijk is van het moment en de club. „Ik zie wat Phillip Cocu nu bij Vitesse doet en vind dat mooi. Omdat ik zo nauw bij het voetbal ben betrokken, kan het moment komen dat ik er ook weer vol voor wil gaan.”

De Boer kijkt met veel bewondering naar het werk dat wordt geleverd in Alkmaar. „Ik vind het heel knap wat AZ doet en heb altijd een zwak voor die club gehad. Mijn vader heeft daar gevoetbald toen het nog Alkmaar’54 was en ik kom uit de kop van Noord-Holland, dus dan heb je sowieso een goed gevoel bij AZ.”

UEFA

Momenteel maakt de UEFA gebruik van de expertise van Frank de Boer. „Ik zit in de technische commissie en ben een technische waarnemer”, aldus de 112-voudig international.

"Ik zou dolblij zijn met een Bassey naast me"

„In de volgende ronde van de Champions League mag ik naar RB Leipzig-Manchester City, wijs ik daar de man van de wedstrijd aan en vervolgens moet ik binnen 48 uur een wedstrijdrapport inleveren. De week daarna ga ik naar Bayern München-Paris Saint-Germain en doe ik hetzelfde. 7 februari hebben we een Teams-vergadering met alle waarnemers en bespreken we de ontwikkelingen in het voetbal die we in de groepsfase hebben gezien. Aan het einde van het seizoen maken we een evaluatie.”

Frank de Boer gelooft dat Calvin Bassey een succes kan worden bij Ajax. Ⓒ ProShots

Calvin Bassey

De Boer heeft er vertrouwen in dat Calvin Bassey alsnog een succes wordt bij Ajax. „Ik denk dat hij een heel goede linker centrale verdediger is. Ik zou dolblij zijn met een Bassey naast me, want hij is zó snel. Alleen aan de bal moeten ze hem helpen. Johan Cruijff zei weleens gekscherend dat de mensen om je heen er verantwoordelijk voor zijn hoe goed je speelt. Zo moet Ajax zo’n jongen ook helpen, want Bassey heeft veel wapens.”

Romanticus

Wie het op en naast het veld vaak verbeten hoofd van De Boer voor zich ziet, kan zich nauwelijks voorstellen dat achter hem een romanticus schuil gaat. „Op Helen haar vijftigste verjaardag heb ik haar een ring gegeven en gevraagd of zij haar contract met mij wil verlengen”, lacht De Boer.

„Tegenwoordig is het geen vanzelfsprekendheid dat mensen zo lang bij elkaar blijven. Maar ik kijk er echt naar uit om met haar een nieuwe levensfase in te gaan. Onze dochters Romy en Beau (de partners van scheidsrechter Joey Kooy en Antwerp-speler Calvin Stengs, red) zijn zwanger, dus worden we dit jaar voor het eerst oma en opa. Daarnaast hebben we een mooi huis gekocht in de buurt van Marbella. Gelukkig zei Helen ’ja’ en wilde ze bijtekenen.”