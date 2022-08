Conte heeft boodschap voor Tuchel na clash: ’Je hebt geluk dat ik je niet zag’

Chelsea kwam in de 19e minuut op voorsprong dankzij twee aanwinsten. Kalidou Koulibaly, overgekomen van Napoli, opende de score. Hij werd goed aangespeeld door Marc Cucurella, die het afgelopen seizoen nog voor Brighton & Hove Albion speelde. Pierre-Emile Højbjerg maakte gelijk voor de Spurs.

"Ik heb helemaal geen problemen met Conte"

Reece James zette Chelsea opnieuw op voorsprong, op aangeven van de van Manchester City overgekomen Raheem Sterling. Die treffer leek lang voldoende voor de zege, totdat Kane doel trof. Hakim Ziyech zat de hele wedstrijd op de bank bij Chelsea.

Ruziënde trainers

Na afloop kregen Chelsea-manager Thomas Tuchel en Tottenham-trainer Antonio Conte het aan de stok bij het handen schudden. Een rode kaart voor beide trainers was het resultaat op Stamford Bridge. Beide mannen moesten uit elkaar worden gehaald.

„Ik heb helemaal geen problemen met Conte”, zei Tuchel na de wedstrijd. „Ik wilde hem een hand geven en toen ging het fout.” Conte wilde weinig woorden aan het incident vuil maken. „Ik denk dat we goed zijn weggekomen”, analyseerde hij. „Want Chelsea was wel de betere ploeg.”

Toch kon Conte het niet laten om diep in de nacht nog even te reageren via zijn Instagram-story.

Na de 2-1 van Reece James reageerde Tuchel namelijk uitzinnig en sprintte hij langs Conte. Het is exact dit moment waar de Italiaan nog even fijntjes aan terugdenkt. ,,Je hebt geluk dat ik je niet zag. Het zou verdiend zijn geweest als ik je getackeld had, aldus Conte, begeleid met een paar lach-emoticons.

Manchester City en Arsenal zijn na twee speelronden de enige clubs zonder puntenverlies in de Premier League.