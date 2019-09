Stunt Franse basketballers op WK met zege op VS

De Fransen Nicolas Batum (L) Louis Labeyrie spelen met de bal. De Amerikaan Harrison Barnes (m) kijkt toe. Ⓒ AFP

DONGGUAN - Regerend wereldkampioen de Verenigde Staten is op het WK basketbal in China in de kwartfinales blijven steken. In Dongguan was Frankrijk verrassend met 89-79 te sterk voor de basketbalgrootmacht.