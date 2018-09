Excelsior doet uitstekende zaken in derby met Sparta

Sparta kwam na 11 minuten via Loris Brogno nog op voorsprong, maar daarna was het Excelsior wat de klok sloeg. Via Nigel Hasselbaink en Stanley Elbers stond het kleine broertje bij rust al op 1-2 en vlak na de pauze goede Hasselbaink met zijn tweede doelpunt de wedstrijd op slot.

Het duurde tot de 87ste minuut voor Sparta iets terug kon doen. Met het nodige geluk kwam de bal voor de voeten van Martin Pusic, die van dichtbij binnen kon werken: 2-3.

Excelsior is nu de nummer 15 van de eredivisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag heeft evenveel punten als Sparta, maar een beter onderling resultaat. Eerder dit seizoen won Excelsior op het eigen Woudestein al met dezelfde cijfers van de stadgenoot.

De Kasteelclub heeft alleen Roda JC en Go Ahead Eagles nog onder zich. Sparta treft in de resterende vier duels met Roda JC, ADO Den Haag en Go Ahead Eagles nog drie concurrenten, waartegen het moet gebeuren voor de Rotterdammers.