Sport Kort: Basketballers naar ’veilig’ China

Basketbal: Amerikanen terug naar China voor competitie

09.06 uur: Een aantal Amerikaanse basketballers, onder wie Jeremy Lin, is begonnen terug te keren naar China waar ze uitkomen voor clubs. De Chinese profcompetitie CBA ligt sinds 1 februari stil vanwege het coronavirus, maar volgens lokale media is het de bedoeling dat er vanaf 15 april weer gespeeld gaat worden. Daarvoor is nog wel toestemming van hogerhand nodig. China meldde zaterdag voor de derde dag op rij dat er geen lokale besmettingen zijn vastgesteld.

In China zijn zo’n veertig buitenlandse basketbalprofs, voornamelijk Amerikanen, actief. Zij zullen allen na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine moeten. „Veilig geland in Peking om het seizoen af te maken”, postte Lin, voormalig speler van de New York Knicks en nu uitkomend voor de Peking Ducks, op Instagram. „De wereld heeft nu meer dan ooit basketbal nodig.”

Voormalig Sacramento Kings-pointguard Pooh Jeter liet van zich horen op Twitter: „Dag 1 in China. Ik groet mijn teamgenoten van Fujian en dank ze voor hun zorgen. Nog dertien dagen te gaan.”