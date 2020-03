Sport Kort: Sportwedstrijden blijven sneuvelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Geen Veenendaal-Veenendaal

18.43 uur: Veenendaal-Veenendaal vindt dit jaar geen doorgang vanwege het coronavirus. De eendaagse wielerkoers zou op vrijdag 8 mei (vrouwen) en zaterdag 9 mei (mannen) worden verreden.

"De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens de wielerronde werkzaam is, staat altijd voorop. Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing geweest, maar onze klassieker is in deze crisis slechts bijzaak. We willen alle betrokkenen graag zo snel mogelijk duidelijkheid geven en komen daarom vroegtijdig met dit besluit. Uiteraard gaan we er alles aan doen om volgend jaar de koers voor zowel de heren als dames te organiseren", zei organisator André Homma.

Vorig jaar werd de wedstrijd in Veenendaal nog in augustus gehouden en op verzoek van de organisatie zelf werd het evenement verschoven naar mei. Veenendaal-Veenendaal wilde eerder op de kalender geplaatst worden mede vanwege de start van de Vuelta in Utrecht, half augustus.

Box Cup geschrapt

18.30 uur: De vijfde editie van de Eindhoven Box Cup gaat vanwege het coronavirus niet door. De organisatie kan de veiligheid van deelnemers, officials, vrijwilligers en toeschouwers niet garanderen.

De Eindhoven Box Cup wordt georganiseerd door Stichting Noble Art of Boxing in samenwerking met de Nederlandse Boksbond, onder auspiciën van de officiële Europese- en wereldboksbond, EUBC en AIBA. De Eindhoven Box Cup is het enige AIBA-toernooi in ons land en wordt ondersteund door NOC*NSF.

Aan de Eindhoven Box Cup zouden van 28 mei tot en met 1 juni zo'n 200 boksers uit ruim 30 landen meedoen, onder wie de volledige Nederlandse selectie. De organisatie kan het evenement niet uitstellen of verplaatsen, gezien de drukke kalender en de Olympische Spelen.

Olympische Spelen: Oud-coach Usain Bolt is voor uitstel Spelen

09.55 uur: De Jamaïcaanse sprintcoach Glen Mills is voor uitstel van de Olympische Spelen vanwege het coronavirus. De oud-trainer van achtvoudig olympisch kampioen Usain Bolt zegt dat zo’n beslissing onvermijdelijk is. „Het zou een ongekend besluit zijn, maar dit zijn ook ongekende tijden. Schuif alles een jaar op en dan valt wellicht alles op zijn plaats”, zei Mills.

Dat de Spelen over ruim vier maanden beginnen is voor Mills vrijwel uitgesloten. „De uitbraak van het virus is wereldwijd en in sommige landen is het pas net begonnen. Ik kan me niet voorstellen dat de Spelen doorgaan. Je brengt mensen uit alle delen van de wereld dan bij elkaar.” Het Internationaal Olympisch Comité lijkt vooralsnog niet van plan snel een besluit te nemen.

In afwachting daarvan blijven sporters in training, al kan dat in de meeste landen slechts op beperkte schaal gebeuren. In Nederland gingen trainingsaccommodaties als Papendal dicht. In Jamaïca konden de atleten nog wel trainen. Dafne Schippers voelde zich er ongemakkelijk door omdat haar bewegingsruimte ten opzichte van sommige concurrentes beperkt is. Maar inmiddels, zo meldde Mills, zijn op last van de Jamaïcaanse minister van Gezondheid sinds woensdag alle trainingsfaciliteiten ook in dat land op slot. „Het belangrijkste is nu dat iedereen afstand houdt van elkaar. Atleten is opgedragen zo veel mogelijk thuis te doen”, aldus Mills.

Basketbal: Amerikanen terug naar China voor competitie

09.06 uur: Een aantal Amerikaanse basketballers, onder wie Jeremy Lin, is begonnen terug te keren naar China waar ze uitkomen voor clubs. De Chinese profcompetitie CBA ligt sinds 1 februari stil vanwege het coronavirus, maar volgens lokale media is het de bedoeling dat er vanaf 15 april weer gespeeld gaat worden. Daarvoor is nog wel toestemming van hogerhand nodig. China meldde zaterdag voor de derde dag op rij dat er geen lokale besmettingen zijn vastgesteld.

In China zijn zo’n veertig buitenlandse basketbalprofs, voornamelijk Amerikanen, actief. Zij zullen allen na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine moeten. „Veilig geland in Peking om het seizoen af te maken”, postte Lin, voormalig speler van de New York Knicks en nu uitkomend voor de Peking Ducks, op Instagram. „De wereld heeft nu meer dan ooit basketbal nodig.”

Voormalig Sacramento Kings-pointguard Pooh Jeter liet van zich horen op Twitter: „Dag 1 in China. Ik groet mijn teamgenoten van Fujian en dank ze voor hun zorgen. Nog dertien dagen te gaan.”