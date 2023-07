IJzersterke Max Verstappen wint in Oostenrijk vijfde race op rij

Voor de race werd er uitgebreid stilgestaan bij het tragische ongeluk van de achttienjarige Dilano van ’t Hoff op Spa-Francorchamps. Er was een minuut stilte ter nagedachtenis en sommige coureurs hadden een eerbetoon op hun helm of auto.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Verstappen vertrok vanaf poleposition voor de vierde race achter elkaar. De Nederlandse coureur voelde zich al het hele weekend als een vis in het water op ’zijn’ circuit op de Red Bull Ring. Hij was de snelste bij de (sprint)kwalificatie en won ook de sprintrace.

Bekijk ook: Max Verstappen imponeert opnieuw en wint sprintrace in Oostenrijk

Bij de start had hij een beetje last van wielspin, maar kon beide Ferrari’s van zich afschudden. Na schade aan de voorvleugel bij Yuki Tsunoda kwam er een safetycar en ging iedereen de pitstraat in. Verstappen profiteerde het beste van de safetycar en pakte een ruime voorsprong op belagers Charles Leclerc en Carlos Sainz.

Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Uitvallen Hülkenberg

Nico Hülkenberg moest als eerste coureur de strijd staken na vijftien rondjes. De Duitser verloor kracht en eindigde buiten de racebaan. Het werd te gevaarlijk om door te rijden. Door het uitvallen van Hülkenberg ging bijna iedere coureur naar binnen, behalve de Red Bulls. Verstappen had oudere banden en wel een voorsprong van vijftien seconden op de rest.

Bekijk ook: Max Verstappen en Nyck de Vries leven mee én zijn kritisch na dodelijk ongeluk in België

Sergio Pérez was inmiddels bezig aan een aardige comeback. De teamgenoot van Verstappen begon als vijftiende, maar daagde de top drie uit. De Mexicaan zakte echter weer ver weg in het klassement. Zijn Nederlandse teammaatje dook alsnog de pitstraat in en viel direct twee plaatsen terug. Leclerc en Sainz haalden profijt uit de pitstop. Vrij snel had de leider in het WK-klassement Sainz achterhaald. De Nederlander had meer moeite met de Monegask.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Op de helft van de race nam Verstappen (zoals verwacht) de leiding in de race weer over van Leclerc. De coureur zette de Monegask direct op ruime afstand (twintig seconden). Nyck de Vries, die begon in de pitstraat na een straf, kreeg het opnieuw aan de stok met Kevin Magnussen. Ze botsten in Canada ook al tegen elkaar en de geschiedenis herhaalde zich in Oostenrijk. De Vries kreeg door het akkefietje een straf van vijf seconden. Hij eindigde de race als vijftiende.

Achter de ongenaakbare Verstappen en nummer twee Leclerc bleef het stuivertje wisselen tussen Sainz en Pérez om plek drie. De Mexicaan trok aan het langste eind en pakte een podiumplek in Oostenrijk.