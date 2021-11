Alleen als wereld vergaat, grijpt Nils van der Poel naast olympisch goud

Schaatsen

Schaatsers nog ver van podium op 500 meter, ongenaakbare Nils van der Poel wint 10.000 meter

Kai Verbij is op de eerste 500 meter van de wereldbeker schaatsen in het Noorse Stavanger met 34,98 seconden als achtste geëindigd. Daarmee was hij net als bij de twee wedstrijden over 500 meter vorige week in Polen de beste Nederlander. De zege in Polen ging naar de Canadese wereldkampioen Laurent ...