Van der Poel in tranen bij afscheid Poulidor: ’Opa, je bent mijn grootste kampioen’

Poulidor, de opa van Mathieu van der Poel, was een wielrenner in de jaren 60 en 70 waarin hij een reputatie van ’eeuwige tweede’ verwierf. Desondanks was ’Poupou’ mateloos populair.

Bloemen in de kerk van Saint-Léonard-de-Noblat. Ⓒ AFP

Op zijn erelijst staan twee grote zeges. In 1961 won Poulidor de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo, drie jaar later gevolgd door de eindoverwinning in de Ronde van Spanje waarin hij een jaar later tweede werd. Die klassering kleefde aan hem. In de Tour de France, de rittenkoers in zijn vaderland, eindige hij drie keer meteen achter de winnaar. De laatste keer gebeurde dat in 1974, achter de Belg Eddy Merckx. Het dichtst bij de eindoverwinning in de Tour was hij in 1964, toen zijn landgenoot Jacques Anquetil in de afsluitende tijdrit in Parijs zijn voorsprong nog uitbreidde naar 55 seconden.

Ⓒ AFP

Oud-coureur Bernard Thevenet is ook van de partij. Ⓒ AFP

Poulidor was begin jaren 70 ploeggenoot van Joop Zoetemelk bij het Franse Gan-Mercier. Op zijn veertigste, in 1976, eindigde hij als derde in de Tour achter de Belg Lucien van Impe en Zoetemelk.

Poulidor is 83 jaar oud geworden.

Ⓒ AFP

Mathieu van der Poel kijn zijn tranen moeilijk verbergen. Ⓒ AFP

Mathieu van der Poel neemt afscheid van zijn opa. Ⓒ AFP

Van der Poel, die dinsdag samen met vader Adrie en broer David naar Saint-Léonard-de-Noblat was gekomen, liet z’n moeder in de kerk een brief voorlezen. „Veldritten en zelfs wedstrijden die ik eigenlijk niet leuk vond, werden mijn favorieten toen ik jou zag juichen bij de finish. Jij, m’n trotse opa. Je bent mijn grootste kampioen.”

V.l.n.r.: FDJ-teammanager Marc Madiot, voormalig Tour-directeur Jean-Marie Leblanc, oud-renner Bernard Thevenet, Tour-directeur Christian Prudhomme en oud-renner Bernard Hinault zijn aanwezig bij de begrafenis. Ⓒ AFP

Leblanc en Prudhomme hadden voor de kerkdienst begon mooie woorden over voor de 24-jarige Nederlandse alleskunner op de fiets. „Het is fantastisch wat je doet, je bent net zo’n harde werker op de fiets als je opa”, zei Leblanc. Prudhomme sprak de hoop uit dat Van der Poel in 2021 debuteert in de Tour. „De liefde van de mensen voor jou zal dan groot zijn.”