Tegenvaller voor Ajax: Baas, Ünüvar en Regeer verlaten trainingskamp

Voetbal

Eindelijk opsteker voor Leeuwinnen: Miedema terug in selectie

Eindelijk weer een opsteker voor de Oranje Leeuwinnen. Vivianne Miedema is terug in de selectie. De 26-jarige spits is voldoende hersteld van haar coronabesmetting en is dus inzetbaar voor de kraker in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk. Die wedstrijd staat zaterdagavond om 21.00 uur op het p...