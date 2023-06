FC Twente strikt PEC-revelatie Younes Taha

Later deze week volgt de medische keuring, waarna de oud-jeugdspeler van FC Volendam zich met zijn zaakwaarnemer Marouane El Idrissi in de Grolsch Veste zal melden voor de ondertekening van het contract.

Tweede aankoop

Taha is de tweede aankoop van FC Twente na Youri Regeer, die voor iets minder dan 1 miljoen euro wordt overgenomen van Ajax. Die transfer is vrijwel afgerond, er moet alleen nog wat papierwerk worden afgewerkt. Met Regeer en Taha heeft FC Twente twee spelers met doorgroeipotentie aangetrokken. De 20-jarige Taha is geboren in Drachten en via de roemruchte Amsterdamse amateurclub De Volewijckers bij FC Volendam terecht gekomen. Daar maakte hij nooit zijn debuut in de hoofdmacht, waarna de belofte werd opgepikt door PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder en zijn assistent Johan Plat. Dat blijkt een schot in de roos, want binnen het jaar rinkelt de jackpot.

International Jong Marokko

Taha, die international is van Jong Marokko, heeft afgelopen seizoen 33 duels gespeeld voor PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie waarin hij veertien goals heeft gemaakt en twee assists heeft verzorgd. In de Hanzestad heeft hij voornamelijk gespeeld als aanvallende middenvelder, maar Taha zou eventueel ook hangend op de flanken uit de voeten kunnen. FC Twente heeft naast Taha ook het oog laten vallen op de talentvolle centrumverdediger Thomas Beelen van PEC Zwolle. Op het verlanglijstje staat verder Marouan Azarkan, die afgelopen seizoen door Feyenoord werd verhuurd aan Excelsior. Ook FC Utrecht is voor Azarkan in de markt. FC Twente probeerde zich eerder te versterken met Ruben van Bommel, maar de zoon van oud-international Mark van Bommel heeft gekozen voor AZ.

Renovatie

De technisch directeuren Jan Streuer en Arnold Bruggink moeten deze zomer een grootschalige renovatie uitvoeren, omdat nogal wat spelers gaan vertrekken bij FC Twente. Ramiz Zerrouki (Feyenoord), Virgil Misidjan, Julio Pleguezuelo (gaan beiden hun aflopende contract niet verlengen) en Wout Brama (beëindigt zijn carrière) gaan sowieso weg, terwijl er volop wordt getrokken aan spelers als Vaclav Cerny, Joshua Brenet, Mees Hilgers en Gijs Smal. Voor Cerny is VfL Wolfsburg concreet in de markt, waarmee een tweede transferklapper lonkt na de verkoop van Zerrouki aan Feyenoord voor een bedrag dat kan oplopen tot 8 miljoen euro. Ook de van de City Group gehuurde Manfred Ugalde lijkt lastig te behouden voor FC Twente, dat mogelijk tweederde van de basisploeg ziet vertrekken.