Verrassende carrièremove voor keeper Benjamin van Leer: van Het Kasteel naar Spaans vastgoed

Benjamin van Leer, oud-keeper van onder andere Roda JC, Ajax, NAC en Sparta, werkt nu als sales director van een vastgoedbedrijf aan de Costa del Sol. Ⓒ FOTO’s DE TELEGRAAF & anp/hh

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en -trainers. Vandaag: Benjamin van Leer, voormalig doelman van onder andere Roda JC, Ajax, NAC Breda en Sparta.