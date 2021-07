Vertrouwen bij Wilco Kelderman en Bauke Mollema na degelijk optreden op Mont Ventoux

Wilco Kelderman finisht als gedeeld achtste na de rit over de Mont Ventoux. Ⓒ FOTO Getty Images

MALAUCÈNE - De een had, vanwege lekkere uitslagen in het verleden, minder vrees voor de ’Reus van de Provence’, dan de ander voor wie het deels een eerste kennismaking was. Maar toen Bauke Mollema en Wilco Kelderman, na twee keer over de rug van de Mont Ventoux te zijn geklauterd, nog een keer achterom keken naar de beul van de elfde Tour-etappe, hoefden de twee nergens spijt van te hebben. „Ik heb wel genoten”, klonk het in stereo.