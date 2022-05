Hesdy Gerges daagt Rico Verhoeven uit voor revanche: ‘Dan vecht ik tien keer harder’

„Geef me honderd dagen en ik knok tien keer zo hard. Volgens mij is Rico een slimme jongen, die kan wel rekenen. Nou, dan weet hij wat er gaat gebeuren. Ik heb het gevoel dat er met een volledige voorbereiding veel meer in zit.”

"Ik ben nu een totaal andere Hesdy"

Gerges deed recent een stapje terug en laste een mediapauze in. De kickbokser was even helemaal klaar met het kickbokswereldje. Dankzij een nieuwe maatschappelijke carrière als jeugdcoach brandt het vlammetje echter weer als vanouds bij de 38-jarige Amsterdammer.

Hesdy Gerges werkt zich in het zweet. „Als er een mooie uitdaging komt, zal ik altijd klaar staan.”

Verhoeven won vorig jaar in Rotterdam op punten van Gerges. De partij ontstond nadat beide vechters ruzie maakten tijdens een persconferentie na Collision II.

„Rico is de beste, dat heb ik hem na onze partij ook gezegd, maar nu wil ik die woorden uit zijn mond horen. Ik heb alles op de rit, ben nu een totaal andere Hesdy. Ik heb vorig jaar Rico’s salaris gered, nu is het aan hem om mijn carrière weer een boost te geven. Ik las dat hij op 29 oktober de ring in stapt. Een perfect moment voor vuurwerk, dacht ik zo.”