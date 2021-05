Goffertpark werd even sprookjesbos na Eredivisie-promotie

Voetbal

NAC-trainer Maurice Steijn: ’Onze droom is aan diggelen’

Het mislopen van promotie naar de Eredivisie kwam zondag hard aan bij NAC-trainer Maurice Steijn. „Onze droom is aan diggelen”, zei hij na de nederlaag in de finale tegen NEC (1-2). „Het is een ongelooflijke deceptie.”