Dagzege Koch, Majerus leider in Ladies Tour

De renster van Sunweb was na een rit van Arnhem naar Nijmegen over ruim 135 kilometer in de sprint de snelste van een kopgroep van drie. De Luxemburgse Christine Majerus werd tweede en nam de leiderstrui over van de Duitse Lisa Klein. De Nederlandse Riejanne Markus finishte als derde.

Verrassing

Majerus, die rijdt voor Boels-Dolmans, verdedigt zondag in de laatste etappe haar leidende positie. Dan gaat het terug van Nijmegen naar Arnhem. „We gaan er alles aan doen”, vertelde de Luxemburgse, die in haar eentje naar de drie vluchters - toen nog met de later voorin weggevallen Zweedse Sara Penton - was toegereden. „We wilden vandaag de trui naar de ploeg halen. We hadden drie rensters in kansrijke positie, het is toch een beetje een verrassing dat ik de trui nu heb.”

Majerus werkte, eenmaal voorin aangesloten, hard om het verschil met het peloton - met daarin leidster Klein - uit te bouwen. Dat lukte, maar het kostte de nodige inspanning. „Misschien dat ik daarom de sprint om de dagzege verloor.” In het klassement heeft Majerus een halve minuut voorsprong op Klein. Daarna volgen de Nederlandse rensters Lorena Wiebes (0.32), Amy Pieters (0.36) en Lucinda Brand (0.40).

Ellen van Dijk en Janneke Ensing moesten de strijd staken na een valpartij. Van Dijk liep breuken op in bekken en arm en kan deelname aan de WK vergeten.