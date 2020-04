Shirt van Diego Maradona brengt 55.000 euro op voor coronahulp

De opbrengst van de veiling, georganiseerd door de Italiaanse oud-topvoetballers Ciro Ferrara, Fabio en Paolo Cannavaro, is bedoeld om hulpgoederen te kopen voor gezinnen in Napels die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen. In totaal haalde de stichting van Ferrara en de broers Cannavaro ruim 85.000 euro binnen.

Het shirt dat Maradona op 10 juni 1987 droeg bij de interland tussen Argentinië en Italië bleek met afstand het populairste. Verdediger Ferrara, die toen debuteerde bij de ’Azzurri’, had het shirtje met rugnummer 10 na afloop gekregen van zijn Argentijnse ploeggenoot bij Napoli.

„We hebben weer een wedstrijd gewonnen, Ciro”, schreef Maradona op Facebook. „Misschien wel de belangrijkste. Samen, zoals altijd. Ciro, Diego, Fabio en Paolo Cannavaro, samen met 26 andere geweldige spelers. We hebben dit gedaan voor Napels en voor onze Napolitanen.”