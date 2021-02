Vitesse bekert verder na late treffer tegen Excelsior

Excelsior had er alles aan gedaan om de wedstrijd door te laten gaan. Het dipje van Vitesse en de lastige speelomstandigheden konden in de ogen van trainer Marinus Dijkhuizen net dat zetje in de rug geven om in navolging van NAC Breda vorig seizoen als Eerste Divisionist door te stoten naar de halve finales.

Met sneeuwschuivers en een shovel was het veld op Woudestein van sneeuw ontdaan. Het kunstgrasveld was prima bespeelbaar en daarom was de beslissing van de KNVB om de kwartfinale door te laten gaan alleszins te billijken. Ook omdat er geen supporters hoefden te blauwbekken op de tribunes.

(vlnr) Joel Zwarts en Julian Baas van Excelsior proberen het Oussama Tannane lastig te maken. Ⓒ ANP

Bij Vitesse keerde Oussama Tannane terug in de ploeg. Het creatieve brein op het middenveld werd afgelopen zaterdag bij de 1-0 nederlaag in Heerenveen node gemist. Million Manhoef nam de plaats in van Eli Dasa op de rechtsbackpositie.

Met een tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie stelt Excelsior dit seizoen teleur, maar in de KNVB-beker presteerden de Kralingers wel goed met de eliminatie van Helmond Sport, Eredivisionist PEC Zwolle en MVV.

Broja op paal

Excelsior had afgelopen speelronde vertrouwen getankt met een mooie overwinning op FC Volendam en bood ook Vitesse uitstekend partij. De Kralingers combineerden fris van de lever en zochten brutaalweg het doel van Vitesse. Toch was de grootste kans voor Vitesse. Armando Broja knalde in kansrijke positie op de paal.

Lois Openda van Vitesse styrijdt om de bal met Mats Wieffer (rechts). Ⓒ ANP

In de tweede helft bleef Excelsior goed partij bieden, maar waren de beste kansen weer voor Vitesse. De Arnhemmers hebben al een paar wedstrijden moeite met scoren en waar tegen RKC Waalwijk en SC Heerenveen weinig werd gecreëerd, zat het de ploeg van Thomas Letsch ditmaal ook niet mee. Openda trof de paal en vond tweemaal Excelsior-doelman Alessandro Damen op zijn weg en toen de bal er wel in ging, schoot de VAR ineens wakker. Die had in de eerste minuut een harde tackle op de enkel van Tannane over het hoofd gezien, maar trok wel aan de bel, omdat bij een vrije trap die vooraf ging aan het doelpunt van Openda de bal niet helemaal stil lag. Daarmee had Vitesse pech dat de VAR vanaf de kwartfinale zijn entree heeft gemaakt in het bekertoernooi.

Vitesse zette vol aan om een verlenging te voorkomen. Nadat Broja al leek te scoren, maar zijn bal volgens de arbitrage niet volledig de doellijn was gepasseerd, was het Openda die de verlossende goal maakte. De ontlading was groot voor de Arnhemmers.